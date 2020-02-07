Кабаев: Готовы к возобновлению чемпионата процентов на 75

Украина

"Мужики" проведут еще три спарринга на турецком сборе.

Нападающий луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал победу своей команды в спарринге против Ордабасы (3:0).

"Судя по счету, игра удалась. Хотя в первые 20 минут мы много ошибались, в простых ситуациях было много брака. Потом забили гол и стало полегче. Во втором тайме, когда мы отличились еще дважды, наша команда совсем расслабилась, так как создавали моменты и игра давалась".

"Что касается моего первого гола, то там Юрченко отдал классную передачу, а я взял игру на себя и хорошо пробил издали. Надеюсь, что и в чемпионате у меня все будет так же получаться. На сборах у нас еще есть пару игр — не скажу, что мы готовы на 100%, но где-то на 75. Скоро нас ждет возобновление чемпионата и до первой игры в Мариуполе осталось не так много времени. Думаю, физическую форму можно еще улучшить. Но у меня еще есть время — через игры и тренировки я ее наберу", — рассказал игрок клубной пресс-службе.

Вашему вниманию видеообзор матча Заря — Ордабасы.