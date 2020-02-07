Украина

Воспитанник Шахтера может летом покинуть клуб в качестве свободного агента.

Специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков до 23 лет, у которых летом истекает соглашение с действующими клубами.

Состав команды выглядит так: Иван Арболеда (Банфилд) – Патрик Бюрне (Ницца), Лео Сантос (Коринтианс), Маланг Сарр (Ницца), Хавьер Кинтилья (Вильярреал) –Томас Бельмонте (Ланус) — Таит Чонг (Манчестер Юнайтед), Виктор Коваленко (Шахтер), Адиль Аушиш (ПСЖ), Томас Чанкалай (Колон) – Мусса Силла (Монако).

В нынешнем сезоне на счету Виктора Коваленко один гол и один ассист в 18 матчах за Шахтер во всех турнирах.

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