Воспитанник Шахтера может летом покинуть клуб в качестве свободного агента.
Виктор Коваленко, ФК Шахтер
07 февраля 2020, 16:52
Специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков до 23 лет, у которых летом истекает соглашение с действующими клубами.
Состав команды выглядит так: Иван Арболеда (Банфилд) – Патрик Бюрне (Ницца), Лео Сантос (Коринтианс), Маланг Сарр (Ницца), Хавьер Кинтилья (Вильярреал) –Томас Бельмонте (Ланус) — Таит Чонг (Манчестер Юнайтед), Виктор Коваленко (Шахтер), Адиль Аушиш (ПСЖ), Томас Чанкалай (Колон) – Мусса Силла (Монако).
В нынешнем сезоне на счету Виктора Коваленко один гол и один ассист в 18 матчах за Шахтер во всех турнирах.
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