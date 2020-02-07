Украина

Команда Егише Меликяна разобралась с латвийским Спартаком (Юрмала) и Валмиерой Гласс.

Утром ПФК Львов одержал свою первую победу на турецких сборах, обыграв Спартак из латвийской Юрмалы – 3:0. Все три гола были забиты в первом тайме – дважды отличился Ренан и еще один раз забил Богунов.

Львов сыграл в следующем составе: Сарнавский – Люлька, Борзенко, Братков, Приймак – Татарков, Богунов, Бопесу (Клименчук, 46), Сабино, Алваро (Ходаковский, 46) – Ренан.

После обеда соперником Львова была Валмиера Гласс. В первом тайме команды голы на забивали. Во втором игрок на просмотре вывел украинцев вперед, но соперник сумел сравнять счет. Однако благодаря голу Даниила Ходаковского победу все же праздновал Львов – 2:1.

ПФК Львов: Пеньков, Гончар, Кравчук, Клименчук, Ныч, Бопесу, Шина, Жонатан, Велвес, Пернамбуко и двое игроков на просмотре.

Во втором тайме на поле вышли Алваро, Клименчук и Ходаковский.

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