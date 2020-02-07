Украина

Нигерийскому вингеру киевлян еще только предстоит познакомиться с новыми партнерами по команде.

Новичок Динамо Бенито поделился эмоциями после перехода в киевский клуб.

"Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о Динамо, поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи", — заявил Бенито официальному сайту клуба.

"Я следил за играми Динамо в еврокубках — Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне нравится игра киевлян, это сильная команда".

Несмотря на то, что Бенито следил за играми Динамо в еврокубках, назвать игроков киевлян он не может.

"Знаю, что за Динамо раньше выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться", — добавил нигериец.

Бенито предпочитает играть на правом краю атаки: "Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа".

Африканец уверен, что опыт выступлений в Молдове, Узбекистане, Беларуси и России поможет ему адаптироваться в Украине.

"Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив", — отметил Бенито.

"Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона. Также я знаю, что Динамо продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду".

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