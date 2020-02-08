Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка между Мариуполем и Славией из Софии.
Мариуполь – Славия София, фото: Скриншот
08 февраля 2020, 00:16
В товарищеском матче между собой встречались Мариуполь и Славия.
Подопечные Александра Бабича без проблем обыграли болгарский коллектив.
Обзор матча:
Мариуполь — Славия 3:0
Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, Танковский, 86
Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов — Мишнев, Чех, Федорчук — Полегенько, Топалов, Кулаков
с 62-й минуты: Гальчук — Быков, Сагуткин, Петерман — Дудик, Игнатенко,Танковский, Байдал, Корниенко - Чурко, Фомин
Славия (стартовый состав): Георгиев, Христов, Филипов, Гамаков, Попадийн, Кръстев, Йомов, Карабелов, Иванов, Стоев, Чунчуков.
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