Украина

Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка между Мариуполем и Славией из Софии.

В товарищеском матче между собой встречались Мариуполь и Славия.

Подопечные Александра Бабича без проблем обыграли болгарский коллектив.

Обзор матча:

Мариуполь — Славия 3:0

Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, Танковский, 86

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов — Мишнев, Чех, Федорчук — Полегенько, Топалов, Кулаков

с 62-й минуты: Гальчук — Быков, Сагуткин, Петерман — Дудик, Игнатенко,Танковский, Байдал, Корниенко - Чурко, Фомин

Славия (стартовый состав): Георгиев, Христов, Филипов, Гамаков, Попадийн, Кръстев, Йомов, Карабелов, Иванов, Стоев, Чунчуков.

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