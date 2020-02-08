Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию контрольного поединка львовян.

Карпаты проведут свой четвертый товарищеский поединок в рамках сбора в турецком Белеке. Соперником львовян станет узбекский Металлург из города Бекабад.

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Трансляция матча:

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