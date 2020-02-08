Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка с участием "олимпийцев".

В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Олимпик сыграл вничью с северомакедонскими Работничками. Голом в составе "олимпийцев" отличился защитник Иван Зотько.



Олимпик — Работнички 1:1

Голы: Зотько, 38 — Тошевски, 35.

Олимпик: Кичак (Крынский, 45) – Зотько (Цымбалюк, 60), Ксенз (Вербный, 60), Снурницын (Лукьянчук, 60), Кравченко (Лебеденко, 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло, 60), Тейшейра (Чогадзе, 60), Имери (Дегтярев, 60), Шахаб (Баланюк, 55).

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