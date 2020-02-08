Стал известен состав "горняков" на товарищеский матч с командой из Любляны.
Витао, ФК Шахтер
08 февраля 2020, 15:16
Шахтер объявил состав на спарринг с Олимпией из Любляны. В нем не нашлось места для правого защитника – возможно, на этой позиции сыграет номинальный центрбек Витао.
Шахтер: Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.
Матч Шахтер – Олимпия начнется в 16:00. Посмотреть видеотрансляцию можно на официальном сайте "горняков".
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