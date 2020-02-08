Подопечные Висенте Гомеса забили сопернику три безответных мяча.
ФК Олимпик
08 февраля 2020, 17:29
Олимпик в условиях сильного ветра открыл счет на 29-й минуте матча с Расингом – Орест Лебеденко воспользовался передачей Максима Дегтярева.
Во втором тайме еще один гол на 60-й минуте забил Чогадзе, после чего дончане заменили практически весь состав (Кичак вышел на поле вместо Альими на 45-й, а Шахаб появился на 55-й минуте).
Точку в игре поставил иранец Захеди Шахаб – 3:0. Следующий матч Олимпик проведет против Динамо Батуми 13 февраля.
Олимпик – Расинг 3:0
Голы: Лебеденко, 29, Чогадзе, 60, Шахаб, 79.
Олимпик: Альими (Кичак, 45) – Кравченко (Ксенз, 60), Вербный (Снурницын, 60), Лукьянчук (Зотько, 60), Лебеденко (Имери, 60), Политыло (Кравчук, 60), Романовский (Балашов, 60), Чогадзе (Тейшейра, 60), Дегтярев (Завийский, 60), Баланюк (Шахаб, 55).