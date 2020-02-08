Украина

Подопечные Висенте Гомеса забили сопернику три безответных мяча.

Олимпик в условиях сильного ветра открыл счет на 29-й минуте матча с Расингом – Орест Лебеденко воспользовался передачей Максима Дегтярева.

Во втором тайме еще один гол на 60-й минуте забил Чогадзе, после чего дончане заменили практически весь состав (Кичак вышел на поле вместо Альими на 45-й, а Шахаб появился на 55-й минуте).

Точку в игре поставил иранец Захеди Шахаб – 3:0. Следующий матч Олимпик проведет против Динамо Батуми 13 февраля.

Олимпик – Расинг 3:0

Голы: Лебеденко, 29, Чогадзе, 60, Шахаб, 79.

Олимпик: Альими (Кичак, 45) – Кравченко (Ксенз, 60), Вербный (Снурницын, 60), Лукьянчук (Зотько, 60), Лебеденко (Имери, 60), Политыло (Кравчук, 60), Романовский (Балашов, 60), Чогадзе (Тейшейра, 60), Дегтярев (Завийский, 60), Баланюк (Шахаб, 55).