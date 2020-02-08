Украина

"Горняки" проигрывали словенцам, однако сумели собраться и добыть волевую победу.

Один из авторов голов - Евгений Коноплянка, ФК Шахтер

Один из авторов голов - Евгений Коноплянка, ФК Шахтер

Шахтер пропустил от Олимпии из Любляны в середине первого тайма – на 27-й минуте отличился Вукушич. Счет 0:1 продержался аж до 82-й минуты. А затем голы Алана Патрика, Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса позволили дончанам отпраздновать победу – 3:1.

Шахтер – Олимпия 3:1

Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич,27.

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Следующий матч Шахтер проведет завтра, 9 февраля, против латвийского Вентспилса. Встреча начнется в 9:00 по киевскому времени.