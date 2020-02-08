Украина

Команда Руслана Костышина проиграла словакам с минимальным разрывом в счете.

Спартак Трнава забил в ворота Колоса в каждом из таймов по одному голу. При счете 0:2 один гол отквитал Арни Вильхамссон, но на большее ковалевцев не хватило – 1:2.

Колос – Спартак Трнава 1:2

Голы: Вильхамссон, 60 — ?, 20, ?, 54.

Колос (1-й тайм): Яшков, Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, Ореховский, Смирный, Кожушко, Волков, Бондаренко.

Колос (2-й тайм): Ситало, Морозко, Гавриш, Петров, Черноморец, Ореховский, Сорокин, Ильин, Вильхамссон, Антюх, Лысенко.

Следующий матч Колос сыграет 11 февраля против казахстанского Жетысу.