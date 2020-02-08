Украина

Боснийский полузащитник Милана повредил правую ногу.

Хавбек Милана Раде Крунич прошел медицинское обследование, которое показало у него стрессовый перелом третьей плюсневой кости правой ноги, сообщил официальный сайт "россонери".

Полузащитник перенесет консервативное лечение, из-за чего пропустит как минимум один месяц. После этого он снова пройдет рентген.

В нынешнем сезоне 26-летний Крунич сыграл в 11 матчах за Милан во всех турнирах и отметился одним голом.

Стрессовый перелом – перелом, который вызывается усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки в результате накопившихся микротравм.

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