Боснийский полузащитник Милана повредил правую ногу.
Раде Крунич, Getty Images
08 февраля 2020, 19:03
Хавбек Милана Раде Крунич прошел медицинское обследование, которое показало у него стрессовый перелом третьей плюсневой кости правой ноги, сообщил официальный сайт "россонери".
Полузащитник перенесет консервативное лечение, из-за чего пропустит как минимум один месяц. После этого он снова пройдет рентген.
В нынешнем сезоне 26-летний Крунич сыграл в 11 матчах за Милан во всех турнирах и отметился одним голом.
Стрессовый перелом – перелом, который вызывается усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки в результате накопившихся микротравм.
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