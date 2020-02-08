Украина

Львовяне пропустили первыми, но сумели в ответ забить дважды.

Карпаты на сборах в Белеке сумели обыграть Металлург из города Бекабад (Узбекистан) – 2:1. Абдулхаков открыл счет уже на 13-й минуте, но голы Клеца (45) и Козака (70) позволили отпраздновать победу "львам".

В этом товарищеском матче были показаны сразу три красных карточки. Мухаммед Исаев был удален с поля без права замены из-за брутального фола против Дженнингса, вратарь узбеков Александр Лобанов получил две желтых и был удален с правом замены. Разрешил судья заменить и Тима Халла, который получил красную из-за участия в потасовке.

Карпаты – Металлург 2:1

Голы: Клец, 45, Козак, 70 – Абдулхаков, 13.

Карпаты: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 65), Халл (Тлумак, 67), Мартинс, Якимец (Г. Пасич, 32), Клец (Хахлев, 63), Назарина (Толочко, 69), Притула (Козак, 46), Лях (Танчик, 46), Лейоус (Дженнингс, 46), Бойчук (Кириленко, 70).

Следующий матч Карпаты сыграют с ХБ Кеге 11 февраля.