Карпаты — Металлург Б 2:1 Видео голов и обзор матча

Украина

Несмотря на то, что львовский клуб пропустил первым, он сумел отыграться и победить.

Между собой в товарищеском матче встречались Карпаты и Металлург из Бекабада.

В спарринге сильнее оказался украинский коллектив, дважды поразив ворота команды из Узбекистана.

Обзор матча:

Карпаты – Металлург Б 2:1

Голы: Клец, 45, Козак, 70 – Абдулхаков, 13.

Карпаты: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 65), Халл (Тлумак, 67), Мартинс, Якимец (Г. Пасич, 32), Клец (Хахлев, 63), Назарина (Толочко, 69), Притула (Козак, 46), Лях (Танчик, 46), Лейоус (Дженнингс, 46), Бойчук (Кириленко, 70).

Следующий матч Карпаты сыграют с ХБ Кеге 11 февраля.