Украина

Тренерский штаб дончан определил первые одиннадцать игроков на поединок.

На тренировочном сборе Шахтер вскоре начнет очередной контрольный поединок, в котором команда Каштру померится силами с латвийским Вентспилсом.

Стал известен стартовый состав "горняков" на грядущий матч:

Шахтер: Шевченко, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Степаненко, Бондаренко, Тете, Вакула, Мораес.

Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Витао, Марлос, Приходько, Крыськив, Фернандо, Сикан.

Матч Шахтер – Вентспилс начнется в 09:00 по киевскому времени. Посмотреть видеотрансляцию можно на официальном сайте дончан.