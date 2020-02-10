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Football.ua подводит итог заключительной части зимнего тренировочного сбора чемпиона Украины в Турции.

Завершать вторую часть зимнего тренировочного сбора донецкого Шахтера, который действующий чемпион Украины проводил на футбольных полях турецкого Белека, должна была серия из двух контрольных поединков, которые во временном промежутке разделяло менее суток. Тренерский штаб "горняков" решил не перегружать команду и после возвращения к берегам Средиземного моря, поставив в график лишь четыре запланированные встречи. Кроме того, команда получила уплотнение календаря, а после ударного трудового дня с играми против Македонии ГП (2:0) и Сеннерйюска (2:2), "оранжево-черных" ожидали противостояния с Олимпией из Любляны и латвийским Вентспилсом.

Да, первый из вышеупомянутых соперников — это та самая команда из столицы Словении, которая получила пять безответных мячей в свои ворота от вице-чемпиона Украины, киевского Динамо (0:5), несколькими днями ранее. Второй клуб по силе в своей стране по итогам прошлого сезона и лидер текущего розыгрыша приобрела значительный опыт в игре против "бело-синих", поэтому с Шахтером уже не смотрелась в качестве "безликого тела" на футбольном поле.

Луиш Каштру решил отказаться от уже ставшей привычной схемы с последовательной игрой основного и резервного составов. Тренерский штаб перемешал футболистов в заявке на первые минуты игры против Олимпии, так что мы смогли наблюдать комбинации с Даниилом Сиканом на острие атаки, при поддержке связки Тайсон – Марлос, освеженной выходом Тете. Или же, комбинацию в центре поля Степаненко – Бондаренко.

Однако, главным хедлайнером был, разумеется, бразилец Витао, который наконец-то дождался своей возможности дебютировать в матче за "взрослую" команду Шахтера. Вот только места в центре обороны, где его изначально и планировалось использовать, для данного исполнителя не хватило. Пришлось занимать правый фланг защиты, где мог бы сыграть Игорь Кирюханцев, если бы не небольшое повреждение.

Что естественно, все внимание в первом тайме встречи было заключено на Витао. Это только после финального свистка Луиш Каштру скажет свой вердикт по действиям игрокам: "сильная правая нога и умение сыграть на обострение", а по ходу матча с этими вещами нам еще только предстояло познакомиться. Если брать во внимание общее впечатление от игры Витао, то можно отметить, что для первого раза получилось вполне сносно. Правда, несколько неплохих подключений по флангу завершались не самым вразумительным исполнением передач в штрафную или неточным ударом.

Однако в голове все время находился лишь один вопрос. Бразилец находится в составе Шахтера со 2-го сентября прошлого года, и если тот уровень, который был показан по ходу матча с Олимпией, является результатом плодотворной работы над становлением футболиста в украинских реалиях, то какого же уровня "материал" попал в руки тренерского штаба на начальном этапе? Остается лишь пенять на юный возраст (только исполнилось 20 лет) и отсутствие игровой практики в составе основной команды. А ведь когда-то на него охотилась Барселона.

Что же касается действий остальных игроков, то стоит отметить очередную апатичную игру Тайсона, который продолжает "выезжать" исключительно на уже накопленном мастерстве и доведенными до автоматизма действиями с Исмаили на левом фланге атаки. К слову, фланговый защитник Шахтера составил компанию Сергею Кривцову, Тарасу Степаненко, Андрею Пятову и Марлосу, к уровню готовности которых перед еврокубковой игрой нет никаких вопросов.

Не сумели показать себя на острие атаки с лучшей стороны Даниил Сикан и Фернандо, которые разделили игровое время первого тайма. Украинцу в последнее время не удается использовать даже фирменные скоростные открывания за спину защитникам, чему бразильцу еще предстоит научиться. А сделать это Фернандо предстоит сразу после того, как он познает азы в игре на завершении передач от лицевой с обоих флангов — лучший момент Шахтера в первой тайме был потрачен именно новоиспеченным форвардом.

Светлый момент стартовой половины — игра Артема Бондаренко. Прогресс, даже на фоне недавнего матча на сборах, значительный. И тут уже стоит поднапрячься Виктору Коваленко, ведь академия дончан, как можем наблюдать, подготовила еще один прекрасный кадр в основной состав, конкурировать которому предстоит именно с некогда претендентом на звание "Golden Boy".

Тем временем, Шахтер пропустил от не самого статусного соперника еще в первом тайме. Опять стандартное положение нашло брешь в обороне Каштру. Безусловно, нападающий Вукушич прекрасно исполнил прямой удар со штрафного, однако то, как вели себя игроки дончан при расстановке внутри штрафной — отдельное искусство. Тайсон растерялся, Марлос "махнул" рукой на перекрывавших обзор Пятову соперников — вот и получили.

На второй тайм Луиш Каштру выставил не менее интересный "коктейль", главными ингредиентами которого были Николай Матвиенко, Алан Патрик и Жуниор Мораес. Текущая форма данных исполнителей — готовы к выходу с первых минут против Бенфики. Мораесу даже удалось сбросить с себя оковы отсутствия голов на тренировочных сборах, да еще и из самостоятельно созданных подходящих условий. Очень своевременно! В то же время, соперники особо не нагружали оборону дончан, так что Матвиенко больше тренировал свои дальние передачи, а Алан Патрик, вместе с проводившим очередной уверенный матч Маркосом Антонио, старался связывать очаги активности Шахтера.

Предопределила результат игры активность Евгения Коноплянки. Украинский фланговый полузащитник всерьез намерен навязать борьбу за место в стартовом составе Тайсону, от чего уже вовсю пытается перенять функции седьмого номера Шахтера. Пас внешней стороной стопы на ход Патрику и неплохо исполненный штрафной, которому помог превратиться в гол удачный рикошет, обеспечили "горнякам" волевую победу, которую потом закрепил удар Мораеса.

Игра против латвийского Вентспилса, которая проходила ранним воскресным утром, стала логическим продолжением реализации задумок Каштру. С тем лишь отличием, что Шахтеру удалось не оставить от своего выступления неприятного осадка. Сыграть против третьей команды чемпионата Латвии дончане смогли исключительно с позиции первого номера, а общее впечатление от игры получилось чуть ли не самым эффектным за весь период второй части сборов. Подвел только итоговый счет на табло, но и одного гола вполне хватило для поднятия морального духа.

Вновь тренерский штаб чемпиона Украины пошел на смешанный стартовый состав, внеся, быть может, изменения только в тактическую схему. Маркос Антонио и Тарас Степаненко выступили в паре в опорной зоне, а над ними расположился Артем Бондаренко. Молодой украинец по итогу этой игры — топ. Без преувеличений. Показать настолько "взрослую" игру в, по сути, третьем полноценном матче в главной команде — дорого стоит. Вместе с Антонио, который единственный отыграл все 90 минут встречи (тоже серьезная заявка), Бондаренко отвечал за атакующее звено Шахтера. Заработанный одиннадцатиметровый в первом тайме и пару неплохих моментов в чужих владениях стали закономерным результатом его активности.

Три фамилии прозвучали на послематчевом интервью Каштру: Бондаренко, Кирюханцев и Вакула. По заявлению главного тренера, для них будут разработаны персональные планы для каждого игрока, а также выбрано место для продолжения карьеры. К сожалению, для двух последних из вышеперечисленных в современной структуре Шахтера не найдется применения, а вот над судьбой Бондаренко нужно подумать уже сейчас.

Главное разочарование поединка — Марлос. Беззубая игра после выхода на поле на второй тайм от исполнителя, который еще не так давно вел игру "горняков" чуть ли не в одиночку. Между игрой 11-го номера и выступлением Владислава Вакулы, с точки зрения обострения ситуации, можно даже отдать предпочтение последнему — Вакула хотя бы старался потревожить голкипера своими ударами.

Новинкой от Каштру в игре против Вентспилса стала попытка задействовать Валерия Бондаря на позиции правого защитника в промежуточный период до выхода Витао на замену в середине второго тайма. Получилось не так уж и плохо. Пусть номинальный центральный защитник и испытывал некий дискомфорт во время подключений по флангу, но, в отличии от бразильского коллеги, уверенно контролировал мяч.

Выход на замену Клима Приходько, базовая позиция которого — опорный полузащитник, развязало руки Маркосу Антонио в последней четверти часа игрового времени. Так что, бразилец вдоволь поработал при перемещении мяча между линиями, хотя соперники особо и не мешали это делать в течении всего времени.

Подводя итог выступлению Шахтера во второй части сборов в турецком Белеке, мы можем наблюдать картину, которая не особо поменялась с предыдущего заезда в отель "Regnum sports center". Луиш Каштру уже имеет четкую картину стартового состава на первую игру против Бенфики. Оставалось лишь разобраться с судьбой отдельных персоналий. И как раз во время этого процесса Шахтер открыл для себя желанное подкрепление из числа собственных воспитанников. Артем Бондаренко уже точно перерос уровень юношеской команды. Однако готов ли он навязать серьезную борьбу с регулярным выходом в стартовом составе во второй части сезона?

Кроме того, период зимних сборов является отличным временем для того, чтобы обратить внимание на появившийся "лишний вес". Богдану Бутко, Дентиньо и Веллингтону Нему лучше подыскать себе новый клуб. Конкуренцию в Шахтере они уже не выдержвают.

Чемпион Украины возвращается в Киев, где получит право на отдых в два дня, которые разделят трое суток с тренировочными процессами, после чего дончан будет ожидать сразу пять контрольных игр. И уже потом — Харьков и лиссабонская Бенфика.