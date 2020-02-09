Украина

Александрийцы пропустили дважды и ничем ответить не смогли.

Александрия в рамках сбора в Турции играла против Атырау — представителя чемпионата Казахстана. Счет был открыт в середине тайма, когда Рудык неудачно вышел из ворот и сбил противника — Атырау реализовал пенальти.

Второй гол подопечные Владимира Шарана пропустили ближе к концу первой половины игры. За оставшееся время команды больше голами не отметились — 0:2.

Александрия — Атырау 0:2

Александрия: Рудик — Лучкевич, Гордиенко (Стецьков, 56), Мельник, Мирошниченко — Запорожан, Банада (Тейшейра, 62), Ивахно — Протасов, Задерака, Безбородько

В предыдущем товарищеском поединке Александрия обыграла Левски.