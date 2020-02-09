Предлагаем вашему вниманию обзор поединка с участием луганчан.
Заря – Фламуртари, ФК Заря
09 февраля 2020, 14:38
В очередном спарринге на тренировочном сборе в Турции Заря одержала минимальную победу над косовским Фламуртари. Единственный гол в составе луганчан забил полузащитник Владимир Белоцерковец.
Заря – Фламуртари 1:0
Голы: Белоцерковец, 75
Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунёв, Алефиренко, Белоцероковец.
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