Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка с участием луганчан.

В очередном спарринге на тренировочном сборе в Турции Заря одержала минимальную победу над косовским Фламуртари. Единственный гол в составе луганчан забил полузащитник Владимир Белоцерковец.



Заря – Фламуртари 1:0

Голы: Белоцерковец, 75

Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунёв, Алефиренко, Белоцероковец.

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