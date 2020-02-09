Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на товарищеский матч.

В воскресенье, 9 февраля, Динамо проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом спарринге станет боснийский Борац БЛ.

Состав "бело-синих" на этот поединок выглядит следующим образом:

Матч Динамо – Борац БЛ состоится в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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