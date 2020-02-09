Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую видео-трансляцию спарринга с участием днепрян.

Днепр-1 проведет товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником днепрян в этом поединке станет казахстанский Жетысу.

Матч Днепр-1 – Жетысу состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция поединка.

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