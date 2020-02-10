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Football.ua анализирует победу Динамо на сборе в Турции.

Динамо крупно обыграло Борац из Боснии и Герцеговины — 4:1, а испанец Фран Соль наконец-то забил за киевлян. Последний раз, до гола в ворота Бораца, Соль отмечался забитым мячом еще в феврале прошлого года в матче с Зарей.

Алексей Михайличенко опробовал новое сочетание игроков — на футбольном поле одновременно появились Миккель Дуэлунд и Николай Шапаренко. Последний вышел вместо Виталия Буяльского номинально ближе к правому флангу, но появлялся чаще в полуфланге, на позиции поднападающим. Как итог, расположение футболистов Динамо было схоже с графиком ниже. Отметим, что трио Вербич-Дуэлунд-Шапаренко постоянно передвигалось с позиции на позицию в финальной трети. Например, приблизительно на 30-й минуте Шапаренко и Вербич поменялись местами и провели некоторое время на других позициях.

Второе сочетание футболистов выглядело более классическим, если угодно, с двумя крайними полузащитниками.

Предлагаем куда подробнее поговорить именно о первом тайме в исполнении Динамо. Во-первых, в первые 45 минут наигрывался состав очень приближенный к стартовому. Во-вторых, тренерский штаб приготовил пару-тройку интересных комбинаций, на которые стоит обратить внимание.

К слову, Алексей Михайличенко в послематчевом комментарии клубной пресс-службе заявил, что тренерский штаб пытается разнообразить игру команды в атаке.

Возвращения Артема Шабанова позволило Динамо качественнее выходить из обороны в атаку. К тому же, при наличии, по сути, двух игроков на позиции поднападающего делать это стало легче. Дуэлунд или Шапаренко опускались ниже и открывались в полуфланги.

Оба хорошо работают с мячом и могут развернуться уже лицом к чужим воротам и развивать атаку или же обыграться с футболистом на фланге. К тому же, расположение футболиста в полуфланге запутывает защитников соперника, ведь не совсем понятно кто должен играть с таким игроком — центральный защитник или же крайний.

Рывок Николая на позицию форварда плюс классный вертикальный пас Шабанова — опасный момент на 9-й минуте. Обратите внимание на движение без мяча Назария Русина и Дуэлунда (анимация ниже). Русин опускается ниже и "тянет" за собой защитника. Таким образом, для Шапаренко образовывается зона за спинами защитников, куда он и врывается. К сожалению, эпизод так и не завершился голом.

Еще один момент, который стоит внимания — фланг Томаша Кендзеры. Поляк чаще всего оказывался один на правой бровке. Таким образом, Динамо пыталось перегружать середину поля или левый фланг, а потом резко переводить мяч на вбегания поляка в зону. Получалось не всегда, где-то не хватало точности паса, а порой Борац перестраивался и подобный ход был неуместен. Однако на 18-й минуте все сошлось идеально. Внимание на стопкадар.

Шепелев еще не успел принять мяч, как Кендзера уже набрал ход. Томаш у края бровки в гордом одиночестве, ведь правый защитник фокусируются на Шапаренко и лишь спустя несколько секунд замечает рывок правого защитника Динамо, но будет уже поздно. Как итог, Кендзера простреливал на Русина, но того опередил голкипер.

Еще один эпизод с перегрузом одного фланга и резкой диагональю в зону Кендзеры. На стопкадре ниже показано, как семь футболистов Динамо располагаются ближе к левому флангу или в центре, что помогает Кендзере остаться незамеченным на правой бровке. Своевременный перевод Сидорчука "отрезает" оппонентов и выводит поляка на пространство в штрафной соперника.

У Динамо получался неплохой переход из обороны в атаку в матче с Борацом, однако остается актуальным вопросом, как регулярно выводит партнеров на ударные позиции. Речь непосредственно о осмысленном розыгрыше мяча на подступах к штрафной и в самой штрафной площадке. Оговоримся, что Борац хоть и пытался прессинговать киевлян, но не преуспел в качестве этого давления.

Подводя итог, можно констатировать, что Михайличенко пытается придумать решение той проблеме, которая возникла после травмы Виктора Цыганкова — у Динамо пока еще нет альтернативы правому полузащитнику. В нынешнем сезоне этой самой альтернативой должен стать Георгий Цитаишвили, но пока грузин готовится к Юношеской лиге УЕФА вместе с командой U-19. Напомним, что ранее Михайличенко пробовал Виталия Буяльского в качестве ложного хавбека, однако решение с Шапаренко и Дуэлундом, которые располагаются в двух полуфлангах кажется наиболее интересным в плане созидания. Другое дело, будет ли достигнут баланс и в обороне. Однако об этом можем говорить лишь после матчей с с более серьезными командами.

Алексей Мацкевич, Football.ua