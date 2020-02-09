Украина

Команда Александра Петракова добыла минимальную победу.

Юношеская сборная Украины до 17 лет провела второй спарринг в испанской Марбельи.

Подопечные Петракова встречались с бельгийцами и победили благодаря единственному голу в матче Дениса Шостака.

Украина U-17 — Бельгия U-17 1:0

Гол: Денис Шостак, 40.

Украина U-17: Исенко (Пузанков, 46) — Козык, Мампасси, Булеза (Танчак, 79), Савчук (Роман, 70), Лебедев (Очеретько, 56), Микитишин (Хлань, 56), Капинус (Кононов, 70), Шубин (Хромей, 70), Денис Шостак (Довгань, 79), Дмитрий Шостак.

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