Украина

Наибольшее представительство имеют Шахтер и Десна.

Украинская Премьер-лига объявила символическую сборную первой части сезона (18 туров), основываясь на данных Wyscout.

В списке лучших 11 игроков оказались представители 5 клубов: Шахтер, Десна (по 3 игрока), Динамо, Заря (по 2) и Днепр-1 (1 игрок).

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