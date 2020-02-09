Наибольшее представительство имеют Шахтер и Десна.
Денис Фаворов, фото ФК Десна
09 февраля 2020, 19:50
Украинская Премьер-лига объявила символическую сборную первой части сезона (18 туров), основываясь на данных Wyscout.
В списке лучших 11 игроков оказались представители 5 клубов: Шахтер, Десна (по 3 игрока), Динамо, Заря (по 2) и Днепр-1 (1 игрок).
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