Михайленко: Отмечу хорошее качество игры Днепра-1

Украина

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко — о матче против Жетысу.

В товарищеском матче Днепр-1 не сумел обыграть казахстанский коллектив в лице Жетысу.

"Отмечу хорошее качество игры — это самое главное. Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот было не так много создано, во втором — несколько больше. Но радует то, что мы имели моменты и в первом, и во втором таймах. Это очень важно. Мы нацеливали ребят на атакующую игру, создавать моменты и довольны, что это получилось".

Об очередном голе Супряги

"Он хорошо действовал, очень много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропускает игру с Карпатами из-за дисквалификации, другие футболисты также не будут играть, поэтому пробуем различные сочетания, несмотря уже заранее в матче чемпионата".

О большом количестве новичков

"Нужно время. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только взаимопонимание, но и того, чтобы они получили оптимальные кондиции. Это касается и Тейлора, и Адамюка, и Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой их привыкли видеть", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Следующие матчи Днепр-1 проведет против Александрии и Чанчунь Ятай 12 февраля.