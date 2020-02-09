Михайленко: Отмечу хорошее качество игры Днепра-1

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко — о матче против Жетысу.
Дмитрий Михайленко, ФК Днепр-1
09 февраля 2020, 22:59
В товарищеском матче Днепр-1 не сумел обыграть казахстанский коллектив в лице Жетысу.
"Отмечу хорошее качество игры — это самое главное. Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот было не так много создано, во втором — несколько больше. Но радует то, что мы имели моменты и в первом, и во втором таймах. Это очень важно. Мы нацеливали ребят на атакующую игру, создавать моменты и довольны, что это получилось".
Об очередном голе Супряги
"Он хорошо действовал, очень много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропускает игру с Карпатами из-за дисквалификации, другие футболисты также не будут играть, поэтому пробуем различные сочетания, несмотря уже заранее в матче чемпионата".
О большом количестве новичков
"Нужно время. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только взаимопонимание, но и того, чтобы они получили оптимальные кондиции. Это касается и Тейлора, и Адамюка, и Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой их привыкли видеть", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.
Следующие матчи Днепр-1 проведет против Александрии и Чанчунь Ятай 12 февраля.
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