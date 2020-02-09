Украина

Подопечные Дмитрия Михайленко не сумели обыграть казахстанский коллектив.

На сборах в Турции между собой провели товарищеский матч Днепр-1 и Жетысу.

Несмотря на ничью, главный тренер украинской команды Дмитрий Михайленко остался доволен качеством игры.

Обзор матча:

Днепр-1 — Жетысу 1:1

Голы: Супряга, 27 — Наумов, 65.

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Коркишко, Булеца, Супряга.

Днепр-1 (2-й тайм): Клищук — Шаповал, Сваток, Лопыренок, Чичиков, Батагов, Вакулко, Снежко, Тейлор, Назаренко, Хобленко.

Предупреждение: Хобленко.