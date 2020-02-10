Украина

Завершился товарищеский матч между двумя украинскими командами.

Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону. Между собой встречались Мариуполь и Львов, а в ходе поединка победитель так и не был выявлен.

Мариуполь – Львов 1:1

Голы: Чурко, 60 (с пенальти) – Ренан, 44

Мариуполь: Поспелов, Муравский (Б. Романюк 82), Дава (Сагуткин 46), Быков (К. Романюк 82), Путря, Петерман (Танковский 46), Игнатенко (Кирюханцев 76), Корниенко, Чурко, Байдал (Дудик 46), Фомин (Библик 46)

ПФК Львов:

1-й тайм: Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесо, Сабино, Таварес, Оливейра

2-й тайм: Сарнавский, Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Рожейро, Да Силва, Сантос, Родригес.

Напомним, что второй спарринг за день Мариуполь проведет против Черноморца в 16:00.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.