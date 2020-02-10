Украина

Черниговцы объявили список соперников на втором сборе в Турции.

Десна сыграет четыре спарринга на втором сборе в Турции. Соперниками черниговцев станут Ханчжоу Гринтаун (Китай), Валмиера Гласс (Латвия), Виборг (Дания) и Витебск (Беларусь), сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

Расписание Десны на втором сборе:

Дата Время Соперник 13 февраля 10:00 Ханчжоу Гринтаун 13 февраля 17:30 Валмиера Гласс 16 февраля -:- Виборг 17 февраля -:- Витебск

Возобновят выступления в чемпионате Украины подопечные Александра Рябоконя матчем против Шахтера 23 февраля. На данный момент команда занимает четвертое место, отставая от второй строчки на три очка.