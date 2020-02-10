Украина 10 февраля 2020, 13:38 Десна сыграет на сборах с клубами из Китая, Латвии, Дании и Беларуси Черниговцы объявили список соперников на втором сборе в Турции. Александр Рябоконь, СК Днепр-1 10 февраля 2020, 13:38 Десна сыграет четыре спарринга на втором сборе в Турции. Соперниками черниговцев станут Ханчжоу Гринтаун (Китай), Валмиера Гласс (Латвия), Виборг (Дания) и Витебск (Беларусь), сообщил клуб на своей странице в Инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram На другому зборі зіграємо чотири гри. Цікаво, що 13-го лютого Десна зіграє два матчі в один день Публикация от DesnaFC official (@desnafc) 9 Фев 2020 в 11:01 PST Расписание Десны на втором сборе: Дата Время Соперник 13 февраля 10:00 Ханчжоу Гринтаун 13 февраля 17:30 Валмиера Гласс 16 февраля -:- Виборг 17 февраля -:- Витебск Возобновят выступления в чемпионате Украины подопечные Александра Рябоконя матчем против Шахтера 23 февраля. На данный момент команда занимает четвертое место, отставая от второй строчки на три очка. Команды Валмиера Гласс Десна ФК Витебск Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте