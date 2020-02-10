Украина

Новичок киевской команды забил первый гол за команду U-21.

Динамо U-21 провело поединок против Валмиеры и сумело одолеть латвийский коллектив (4:1).

На 72-й минуте игры на поле появился новичок Бенито, а уже спустя три минуты отличился дебютным голом за киевскую команду.

Видео гола:

Напомним, что контракт Бенито с Динамо рассчитан до июня 2023 года.

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