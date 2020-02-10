Новичок киевской команды забил первый гол за команду U-21.
Бенито, ФК Динамо
10 февраля 2020, 14:20
Динамо U-21 провело поединок против Валмиеры и сумело одолеть латвийский коллектив (4:1).
На 72-й минуте игры на поле появился новичок Бенито, а уже спустя три минуты отличился дебютным голом за киевскую команду.
Видео гола:
Напомним, что контракт Бенито с Динамо рассчитан до июня 2023 года.
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