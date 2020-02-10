Украина

"Олимпийцы" заполучили в свои ряды форварда и защитника.

Денис Баланюк и Дмитрий Литвин стали игроками Олимпика, сообщил официальный сайт команды.

Баланюк заключил соглашение на два года, а о длительности соглашения Литвина не сообщается.

Предыдущим клубом Баланюка была Висла Краков, а Литвина – Заря.

23-летний форвард будет выступать под №17, а 23-летний защитник – под №3.

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