"Олимпийцы" заполучили в свои ряды форварда и защитника.
Литвин и Баланюк, фото: ФК Олимпик
10 февраля 2020, 17:27
Денис Баланюк и Дмитрий Литвин стали игроками Олимпика, сообщил официальный сайт команды.
Баланюк заключил соглашение на два года, а о длительности соглашения Литвина не сообщается.
Предыдущим клубом Баланюка была Висла Краков, а Литвина – Заря.
23-летний форвард будет выступать под №17, а 23-летний защитник – под №3.
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