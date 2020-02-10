Украина

Одесская команда упустила ничью в заключительные минуты встречи.

Мариуполь провел второй товарищеский матч за день, в рамках которого ему противостоял перволиговый Черноморец.

Подопечные Александра Бабича смогли добыть победу с минимальным преимуществом благодаря голам Чоботенко и Горбунова. За одесситов отличился единственным взятием ворот Норенков.

Черноморец — Мариуполь 1:2

Голы: Норенков, 76 — Чоботенко, 24, Горбунов, 84

Черноморец (1-й тайм): Паламарчук, на просмотре, Микицей, Велев, Зубейко, Клименко, Зинкевич, Авагимян, Сикорский, на просмотре, на просмотре

Черноморец (2-й тайм): на просмотре, на просмотре, Долгов, Слинкин, Велев, Титаевский, Лиховидько, Норенков, Силич, Брагару, Штогрин

Мариуполь: Гальчук, Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех (Танковский 70), Федорчук, Полегенько (Кирюханцев 80), Мишнев, Топалов, Кулаков (Фомин 70)