Украина

Украинский защитник высказался о переходе в Александрию

Защитник киевского Динамо Роман Вантух в это зимнее трансферное окно перешел в Александрию на правах аренды. Украинец рассказал о причинах выбора именного этого клуба в качестве места продолжения своей карьеры.

"Я даже не думал о том, что окажусь в Александрии. На меня очень большое впечатление произвели выступления команды в Лиге Европы. Думаю, не только на меня, они очень хорошо выступали. Как-то спонтанно оказался в Александрии".

"Был вариант остаться в Олимпике, до последнего думал, что так и случится. Принял решение, что останусь, мне там было комфортно. Был интерес со стороны Днепра-1 и Колоса, но все было только на уровне разговоров. Поэтому решил перейти в Александрию", — признался Роман.

Украинский защитник также не стал скрывать, что рассматривает Александрию в качестве трамплина, который поможет ему прогрессировать, а главной целью для Вантуха остается Динамо.

"Ближайшая для меня цель – закрепиться в Александрии. Поверьте, тут конкуренция очень высокая, будет очень сложно. Для меня так точно лучше, должен расти с такой конкуренцией. Первая задача – Александрия, до конца сезона, а там будем смотреть".

"Конечно, Динамо – первоочередная цель сейчас, наверное, потому что это топ-клуб, провел там много лет. Хотел бы вернуться в Киев, конечно".

"Есть молодой Вивчаренко, который очень и очень хорошо выступает. Миколенко сейчас, наверное, лучший левый защитник в Украине. Думаю, на это не нужно обращать внимание, нужно просто работать, доказывать, все придет", — заявил Роман Вантух в программе Футбольный формат.