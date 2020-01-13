Украина

Александрийцы презентовали игроков, которые усилят команду на оставшуюся часть сезона.

Официальный сайт Александрии сообщил, что команда подписала трех новичков.

Речь идет о защитнике Романе Вантухе, который первую часть сезона провел в Олимпике на правах аренды из Динамо.

Также александрийцы пополнились универсалом Артемом Гординеко из Шерифа, ранее также имевшем опыт выступлений за Зарю.

Третьим же новичком стал Богдан Мишенко из Торпедо-БелАЗ, который может сыграть на обоих флангах полузащиты.

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