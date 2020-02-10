Украина

Нападающий дончан поделился первым впечатлением от перехода.

Новичок Олимпика Денис Баланюк дал первый комментарий клубной пресс-службе, отметив хорошую атмосферу и набор исполнителей.

"Рад присоединиться к Олимпику. В донецком клубе отличный коллектив. Здесь собраны футболисты, способные не только добиваться положительных результатов, но и показывать хороший футбол.

Хочу поблагодарить тренерский штаб и президента клуба за оказанное доверие. Мы все с нетерпением ждем начала чемпионата", — приводит слова Баланюка официальный сайт дончан.

Напомним, что помимо Баланюка Олимпик также подписал экс-защитника Зари Дмитрия Литвина.