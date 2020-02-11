Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием киевлян.

Во вторник, 11 февраля, Динамо проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом матче станет белорусский БАТЭ.

Матч Динамо – БАТЭ состоится в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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