Динамо и БАТЭ сильнейшего не определили

Украина

В каждом из таймов было забито по одному голу.

Беньямин Вербич и Виталий Миколенко в матче против БАТЭ, фото ФК Динамо

Беньямин Вербич и Виталий Миколенко в матче против БАТЭ, фото ФК Динамо

Киевское Динамо провел контрольный поединок против борисовского БАТЭ на сборе в Турции. Матч с вице-чемпионом Беларуси завершился вничью 1:1.

В составе киевлян отметился Беньямин Вербич, после комбинационной атаки "бело-синих". Соперник украинской команды отличился с пенальти во втором тайме.

Динамо — БАТЭ 1:1

Голы: Вербич, 34 — Драгун, 68 (пен).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев (Дуэлунд, 46), Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.

Предупрежден: Кендзера.