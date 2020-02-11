Динамо и БАТЭ сильнейшего не определили

В каждом из таймов было забито по одному голу.
Беньямин Вербич и Виталий Миколенко в матче против БАТЭ, фото ФК Динамо
11 февраля 2020, 17:59
Киевское Динамо провел контрольный поединок против борисовского БАТЭ на сборе в Турции. Матч с вице-чемпионом Беларуси завершился вничью 1:1.
В составе киевлян отметился Беньямин Вербич, после комбинационной атаки "бело-синих". Соперник украинской команды отличился с пенальти во втором тайме.
Динамо — БАТЭ 1:1
Голы: Вербич, 34 — Драгун, 68 (пен).
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев (Дуэлунд, 46), Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.
Предупрежден: Кендзера.
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