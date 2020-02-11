Украина

Завершился товарищеский поединок с участием львовской команды.

Подопечные Романа Санжара не сумели обыграть датский коллектив, несмотря на то, что забили три гола в ворота соперника.

Карпаты – Кеге 3:3

Голы: Лях, 30, Танчик, 52, Тлумак, 83 – Хелстед, 9, Элвис, 46, Йохансон, 67 (с пенальти)

Карпаты: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартинс (Кириленка, 60), Гиоргадзе (Веремеенко, 46), Кльоц (Хахлев, 46), Назарин (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасич, 46) Лейоус (Танчик, 46) Матар (Бойчук, 46)

Кеге: Кристенсен, Хельстед, Йохансон, Бозго, Вортц, Хойше, Елвиус, Вингаард, Шонн, Хюст, Силва.

Следующий матч Карпаты проведут против Динамо-Брест 14 февраля.

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