Украина

Львовский клуб в товарищеском матче не сумел обыграть датчан.

Подопечные Романа Санжара не сумели одолеть Кеге в спарринге. Клубы на двоих забили шесть голов, однако победителя так и не сумели выявить.

Следующий матч Карпаты проведут против Динамо-Брест 14 февраля.

Обзор матча:

Карпаты – Кеге 3:3

Голы: Лях, 30, Танчик, 52, Тлумак, 83 – Хелстед, 9, Элвис, 46, Йохансон, 67 (с пенальти)

Карпаты: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартинс (Кириленка, 60), Гиоргадзе (Веремеенко, 46), Кльоц (Хахлев, 46), Назарин (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасич, 46) Лейоус (Танчик, 46) Матар (Бойчук, 46)

Кеге: Кристенсен, Хельстед, Йохансон, Бозго, Вортц, Хойше, Елвиус, Вингаард, Шонн, Хюст, Силва.

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