Львов сыграл вничью с Лори

На гол Велвеса армяне ответили мячом в концовке поединка.
Львов - Лори, фото ФК Львов
12 февраля 2020, 06:40
Футбольный клуб Львов провел очередной спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона. Соперником "сине-золотых" стал армянский коллектив Лори. Матч завершился вничью 1:1.
Львов — Лори 1:1
Голы: Велвес, 25(пен) — гол Лори, 83.
Львов (первый тайм): Сарнавский — Гончар, Кравчук, Клименчук, Бусько, Жонатан, Шина, Велвес, Пернамбуко, Нич, игрок на просмотре.
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