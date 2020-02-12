Колос — Жетысу 0:1 Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Колосом и Жетысу.
Колос - Жетысу, фото ФК Колос
12 февраля 2020, 06:23
Ковалевский Колос в рамках подготовки к весенней части сезона провел контрольный поединок против казахстанского Жетысу.
Колос — Жетысу 0:1
Колос: Волынец (Яшков, 46), Ефремов (Морозко, 65), Гавриш, Петров, Емец (Сенько, 65), Богданов (Сорокин, 65), Задоя (Ильин, 46), Ориховский (Черноморец, 65), Вильхамссон (Кожушко, 53), Смирный (Антюх, 65), Лысенко (Мораренко, 65).
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