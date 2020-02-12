Киевляне проиграли казахстанскому клубу со счетом 2:4.
Игроки Динамо, ФК Динамо
12 февраля 2020, 17:11
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции Динамо уступило казахстанскому Тоболу со счетом 2:4.
Главный тренер Алексей Михайличенко выпустил на поле довольно экспериментальный состав, предоставив отдых большинству игроков, которые принимали участие во встрече с БАТЭ (1:1).
Киевляне вышли вперед уже на 12-й минуте благодаря голу Франа Соля. Вскоре Миккель Дуэлунд увеличил преимущество киевлян, однако Тобол сократил разрыв в счете голом с пенальти.
После перерыва казахстанский клуб начал диктовать игру и забил три безответных гола. Точные удары Мужикова, Муртазаев а и Аветисяна принесли команде уверенную победу.
Следующий спарринг на сборе "бело-синие" проведут в субботу, 15 февраля, против тбилисского Динамо.
Динамо – Тобол 2:4
Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39– Нургалиев, 44, Мужиков, 47, Муртазаев, 57, Аветисян, 72.
Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Пиварич (к), Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.
Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себай, Турсинбай, Квеквескири, Валиуллин, Эзе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев (к), Мужиков.
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