Команда Шарана провела очередной контрольный поединок.
фото Александрия
12 февраля 2020, 18:40
На тренировочном сборе Александрия провела очередной контрольный поединок, в котором уступила с минимальным счетом Динамо Тбилиси.
К слову, подопечные Шарана проведут еще один товарищеский матч — на этот раз соперником будет Днепр-1.
Александрия — Динамо Тбилиси 0:1
Голы: Ахвледиани, 88 (с пенальти)
Александрия: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Длинный, Грицук (Ивахно, 70), Ситало
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