Украина

Команда Шарана провела очередной контрольный поединок.

На тренировочном сборе Александрия провела очередной контрольный поединок, в котором уступила с минимальным счетом Динамо Тбилиси.

К слову, подопечные Шарана проведут еще один товарищеский матч — на этот раз соперником будет Днепр-1.

Александрия — Динамо Тбилиси 0:1

Голы: Ахвледиани, 88 (с пенальти)

Александрия: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Длинный, Грицук (Ивахно, 70), Ситало

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