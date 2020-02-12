Украинские команды провели спарринг друг против друга.
Фото Александрия
12 февраля 2020, 21:52
На тренировочном сборе состоялся контрольный поединок, в котором Александрия проиграла Днепру-1.
К слову, подопечные Шарана ранее сегодня провели еще один матч, в котором уступили Динамо Тбилиси.
Александрия — Днепр-1 1:2
Голы: Грицук, 30 — Супряга, 10, Булеца, 56
Александрия: Панькив (Рудик, 46), Протасов, Мирошниченко, Устименко, Банада, Стецков, Безбородко (Грицук, 9 (Тейшейра, 46)), Запорожан , Мельник, Ивахно (Бухал, 56), Мищенко.
Днепр-1: Юрчук (Клищук, 46), Полевой, Логинов, Папа Гуйе, Адамюк, Кравченко, Батагов, Ди Франко, Булеца, Коркишко, Супряга.