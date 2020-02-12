Вашему вниманию видеообзор спарринга киевлян.
Игроки Динамо, фото Динамо
12 февраля 2020, 22:58
На тренировочном сборе в очередном контрольном поединке киевское Динамо крупно уступило казахскому Тоболу.
Ранее свое мнение о неудачном поединке высказал свое мнение главный тренер команды Алексей Михайличенко.
Динамо – Тобол 2:4
Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39– Нургалиев, 44, Мужиков, 47, Муртазаев, 57, Аветисян, 72.
Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Пиварич (к), Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.
Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себай, Турсинбай, Квеквескири, Валиуллин, Эзе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев (к), Мужиков.