Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал поражение в спарринге.

Динамо в контрольном матче на турецких сборах уступило представителю чемпионата Казахстана Тоболу – 2:4.

"Здесь, наверное, нужно говорить об экспериментальном составе, надо это понимать. Наверное, два забитых мяча отложили какой-то отпечаток, потому что перестали играть на тех скоростях, на тех усилиях, которые нужны были. А потом вернуться в игру очень тяжело", — отметил Алексей Михайличенко в комментарии клубному телевидению.

"У нас сегодня очень молодая линия обороны за исключением, может быть, Пиварича. Не все получилось, но еще раз скажу, что ребята – Середа и Романчук – очень хорошо работают, отдаются на каждой тренировке. Поэтому, наверное, им немножко тяжеловато. Сегодня они сыграли не так уверенно, как в предыдущих играх".

"Но это хорошее подтверждение, что против любой команды нужно играть на максимальных возможностях. А то, что сегодня получился такой результат – мы видели и судейство, и все остальное. Ничего страшного нет, будем разбираться, будем работать".

"До идеальной формы еще идти и идти, но мы работаем для того, чтобы подойти к чемпионату в боевой готовности".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.