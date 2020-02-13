Мариуполь уничтожил Валмиеру

"Приазовцы" забили девять безответных голов в ворота латышей.
Мариуполь, фото ФК Мариуполь
13 февраля 2020, 12:05
В рамках подготовки к весенней части сезона УПЛ Мариуполь провел контрольный поединок с латвийской командой Валмиера Гласс.
Подопечные Александра Бабича без особых проблем одолели соперника.
Мариуполь - Валмиера Гласс 9:0
Голы: Мишнев, 24, 84, Федорчук, 30 (пен), Топалов, 50, 82, 87, Библик, 65, 76, Полегенько, 79.
Мариуполь: Поспелов (Кравцов, 71) — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех, Федорчук, Полегенько, Мишнев, Чурко (Библик 36), Топалов.
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