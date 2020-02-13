Грузинский коллектив добыл волевую победу.
Мариуполь - Локомотив Тбилиси, фото ФК Мариуполь
13 февраля 2020, 17:08
Футбольный клуб Мариуполь провел заключительный спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона. Команда Бабича проиграла тбилисскому Динамо.
Мариуполь — Локомотив Тбилиси 1:2
Голы: Игнатенко, 2 - Сихарулидзе, 14, 27.
Мариуполь: Гальчук — Дава, Быков, Муравский (Сагуткин, 76), Корниенко, Танковский (Кирюханцев, 46), Игнатенко (Путря, 76), Путря (Байдал, 46), Кащук (Библик, 65), Кулаков (Кащук, 65), Фомин (Петерман, 24).
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.