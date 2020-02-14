Олимпик уверенно обыграл Кайсар

Дончане провели заключительный поединок на зимних сборах.
Олимпик - Кайсар, фото ФК Олимпик
14 февраля 2020, 15:53
Донецкий Олимпик провел спарринг с казахстанским Кайсаром. Подопечные Висенте Гомеса добыли уверенную победу и закрыли программу зимних сборов.
Вечером команда отправится в Киев, где продолжит подготовку к весенней части УПЛ.
Олимпик - Кайсар 2:0
Голы: Баланюк, 35, Чогадзе, 40.
Олимпик: Крынский — Кравченко, Гришко (Зотько, 70), Цымбалюк, Литвин, Лебеденко, Чогадзе (Пасич, 75), Кравчук (Вербный, 80), Политыло, Дегтярев (Шахаб, 75), Баланюк (Имери, 75).
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