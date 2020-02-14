Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка.
Заря - Торпедо
14 февраля 2020, 20:20
Второй тренировочный сбор луганской Зари, который проходил в рамках подготовки к весенней части сезона, подошел к концу.
В финальном товарищеском матче подопечные Виктора Скрипника не сумели обыграть белорусский Торпедо-БелАЗ.
Заря — Торпедо 0:0
Заря (Первый тайм): Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович
Заря (с 62 минуты): Махарадзе, Вернидуб, Поддубный, Иванисеня, Мильченко, Лунев, Громов, Чайковский, Белоцерковец, Каменюка, Цыганикс