Второй тренировочный сбор луганской Зари, который проходил в рамках подготовки к весенней части сезона, подошел к концу.

В финальном товарищеском матче подопечные Виктора Скрипника не сумели обыграть белорусский Торпедо-БелАЗ.

Заря — Торпедо 0:0

Заря (Первый тайм): Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович

Заря (с 62 минуты): Махарадзе, Вернидуб, Поддубный, Иванисеня, Мильченко, Лунев, Громов, Чайковский, Белоцерковец, Каменюка, Цыганикс