Украина

В товарищеском матче Карпаты не сумели обыграть Динамо-Брест.

В рамках подготовки к продолжению сезона между собой встречались Карпаты и Динамо-Брест.

В ходе поединка сильнейший выявлен не был — матч завершился ничьей.

Обзор матча:

Карпаты – Динамо-Брест 2:2

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 83.

Карпаты: Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремеенко, 74), Мартинс, Кльоц, Назарин, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г.Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67)

Динамо-Брест: Павлюченко, Веретило, Хачериди, Кики, Печенин, Кисляк, Нойок, Гордейчук, Милевский, Бакай, Лаптев

Запасные: Игнатович, Наумович, Витус, Павловец, Савицкий, Кривец, Быков, Юзепчук, Васильев, Милошевский, Садовский, Шевченко.

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