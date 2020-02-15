Украина

Представляем вашему вниманию обзор поединка с участием "олимпийцев".

Олимпик одержал победу над Кайсаром в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Голами в составе "олимпийцев" отличились Денис Баланюк и Тимур Чогадзе.



Олимпик – Кайсар 2:0

Голы: Баланюк, 35, Чогадзе, 40.

Олимпик: Крынский — Кравченко, Гришко (Зотько, 70), Цымбалюк, Литвин, Лебеденко, Чогадзе (Пасич, 75), Кравчук (Вербный, 80), Политыло, Дегтярев (Шахаб, 75), Баланюк (Имери, 75).

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